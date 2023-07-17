Коми оказалась в рейтинге по достаточно высокому уровню тревоги

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Коми оказались на шестом месте по СЗФО по уровню тревожности. Об этом сообщает hh.ru, чьи результаты исследования говорят, что каждый третий опрошенный житель региона оценивает свое состояние на три балла из пяти. Однако, практически столько же (29%) оценили эмоциональное самочувствие на «4» и «5». Низший балл — один — поставили лишь девять процентов опрошенных.

Вместе с тем, 11% респондентов сообщили, что чувствуют наивысший уровень тревоги. По этому показателю республика заняла шестое место в рейтинге. Первое место осталось за Санкт-Петербургом, где стресс и тревогу испытывают 17% опрошенных.

В разрезе профессий наибольшая тревожность зафиксирована среди представителей ИТ-сектора (сразу 43%, то есть почти половина опрошенных), строительной сферы и недвижимости, маркетологов (по 42% в каждой сфере). Также достаточно часто нервничают представители сферы административного персонала и эйчары.

При этом по сравнению с прошлым годом больше половины опрошенных (51%) в регионе заявили, что они чувствуют значительное увеличение тревожности. Еще 19%, то есть каждый пятый, заметили, что ощущают рост тревоги внутри себя, но не значительно. 14% заявили, что в целом ничего не изменилось за год. 5%, наоборот, указали, что стали меньше тревожится за последний год. И лишь 6% вообще не стрессовали в последнее время.

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