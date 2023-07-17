Скульптура трехметровых коней появилась в селе Коми

Фото: vk.com/public218572924

В селе Глотово появилась трехметровая скульптура коней. Об этом рассказали местные жители, которые и инициировали установку арт-объекта.

- Один из запланированных объектов в селе завершён! Всем большое спасибо, кто принимал участие в реализации данного проекта, - написали сельчане в соцсетях.

Два трехметровых коня символизируют коновалов - ветеринаров-знахарей, которые работали на этой земле. Рядом с ними благоустроенная площадка и стенды с информацией о селе.

Местные жители говорят, что это будет не последний арт-объект. Они хотят установить еще одну скульптуру в виде рыбы Глот прямо на берегу реки. По легенде, животное пожирало рыбаков.

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