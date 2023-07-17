Работы на перекрестке Первомайской и Коммунистической в Сыктывкаре завершились

Фото: Филиал "Коми" Группы "Т Плюс"

Работы на перекрестке улиц Первомайской и Коммунистической в Сыктывкаре завершились раньше срока. Об этом сообщили в Коми филиале «Т Плюс».

Как сообщалось ранее, ограничения начали действовать с 23.00 пятницы, 14 июля. В это время начался самый сложный этап реконструкции магистральной теплотрассы. Планировалось, что работы продлятся 55 часов. Ограничения собирались снять в 6.00 понедельника, 17 июля.

В итоге работы завершили на 11 часов раньше – в 19.00 16 июля. Асфальтирование собираются выполнить в августе, после окончания перекладки теплосети.

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