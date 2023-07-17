«Она села на попутку»: в Коми по пути в Киров бесследно исчезла молодая женщина

Фото: архив "КП"

В Коми начались поиски без вести пропавшей 35-летней жительницы поселка Верхний Турунью. Сельчанка исчезла по пути в Киров.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», 9 июля женщина сообщила близким, что собирается в соседний регион. Она села на попутку, и с тех пор о ней ничего неизвестно, на связь с родными пропавшая тоже не выходит.

Спасатели в минувшие выходные прочесывали лес в Койгородском районе Коми, однако следов женщины не обнаружили.

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