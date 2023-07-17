Опасное природное явление прогнозируется в Коми

Фото: архив "КП"
В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающейся чрезвычайной пожароопасности V класса. Об этом сообщает МЧС республики.
По информации ведомства, опасность поджидает жителей трех районов: Ижемского, Печорского и севера Усть-Цилемского района.
МЧС обратилось к жителям Коми с просьбой соблюдать технику безопасности.
Жителям Коми рекомендуется не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора. В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения. Ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.
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