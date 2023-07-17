В Ижемском районе Коми потушили лесной пожар

Автор фото: Макеев Иван

В деревне Ласта Ижемского района Коми потушили лесной пожар. Об этом сообщает ИАС «Лесные пожары 2.0».

Пожар начался в субботу, 15 июля. Возгорание обнаружили около двух часов дня в ходе лесоавиационных работ. Причиной инцидента стали грозы. Тушить огонь начали в 18.40. Ликвидировать возгорание удалось к полудню 16 июля. Площадь пожара поставила 0,3 гектара.

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