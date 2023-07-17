Под Сыктывкаром почти час тушили горящие покрышки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 16 июля, под Сыктывкаром горел мусор, пожар тушили почти час. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 11:22 в пгт. Краснозатонский. На открытой территории загорелся мусор. Уточняется, что речь идет об автомобильных покрышках. Через восемь минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 12.18. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По словам очевидцев, дым можно было заметить за много километров от очага возгорания.

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