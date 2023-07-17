В Коми 45-летний мужчина насмерть зарезал свою сожительницу

Фото: архив "КП"

45-летний житель Сыктывдинского района Коми зверски расправился со своей 35-летней сожительницей. Мужчина зарезал несчастную насмерть. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РК.

По информации ведомства, кровавая драма развернулась в селе Ыб минувшей весной. Пара, как обычно, выпивала у себя в доме и стала ругаться. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и ударил сельчанку в спину. От тяжелых травм женщина умерла на месте трагедии.

- От полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением легкого, осложнившегося массивной кровопотерей, женщина скончалась на месте происшествия. Как следует из материалов уголовного дела, пара злоупотребляла спиртным, вела асоциальный образ жизни, - уточнили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, который в ближайшее время определит судьбу обвиняемого.

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