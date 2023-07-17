Пятирублевая купюра возвращается в Коми спустя четверть века

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В Коми появятся новые бумажные пятирублевые и десятирублевые банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Сейчас купюры поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Подмосковье. В ближайшие время дополнительные партии отправятся и в другие отделения банка.

Напомним, 5 и 10 рублей в бумажном виде вернулись в марте этого года, а некоторые регионы их получили еще в конце прошлого года. Решение вернуться к купюрам вместо монет приняли из-за роста цен на металл для чеканки, уточнили в ЦБ.

Пятирублевую банкноту не печатали 26 лет.

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