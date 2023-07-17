В Сыктывкаре подорожал бензин

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре выросли цены на бензин. Так, стоимость горючего марки АИ-92 увеличилась за месяц на 1,7 рубля. Об этом сообщает издание «Комиинформ». По информации агентства, сильнее всего бензин подорожал на заправках компании «Движение Коми».

Дороже всего литр бензина обойдется на заправках «Лукойл»: стоимость литра ИА-92 на сегодняшний день составляет 48,66 рублей (+5 копеек).

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 48,66 руб. (было 48,61 руб.) - плюс 5 коп.

АИ-95 - 51,82 руб. (было 51,52 руб.) - плюс 30 коп.

ДТ - 60,12 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 47,5 руб. (было 45,77 руб.) - плюс 1 руб. 73 коп.

АИ-95 - 53,77 руб. - без изменений.

ДТ - 59,99 руб. - без изменений.

Компания «2000»

АИ-92 - 47,90 руб. - без изменений.

АИ-95 - 51,30 руб. (было 50,90 руб.) - плюс 40 коп.

ДТ - 59,40 руб. (было 58,90 руб.) - плюс 50 коп.

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