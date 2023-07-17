В Сыктывкаре обнаружили тело ушедшего за ягодами в лес мужчины

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре спасатели эвакуировали тело ушедшего в лес 70-летнего пенсионера. Мужчина 14 июля отправился за ягодами, но так и не вернулся.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», неладное заподозрила жена погибшего, когда ее муж позвонил ей вечером и сказал, что собирается домой, однако в тот день он так и не пришел. Женщина рассказала спасателям, что ее супруг страдал высоким давлением.

Труп мужчины нашел его знакомый, который ушел на поиски вместе со спасателями. Рядом с телом лежало ведерко с ягодами и грибами.

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