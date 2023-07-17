В Коми завели девять уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 9 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 68 пьяных водителей. В это число входят и те автомобилисты, которые отказались проходить медосвидетельствование. Девять человек сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей заведены уголовные дела. За выходные в Коми поймали 31 пьяного водителя. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и Сосногорске.

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