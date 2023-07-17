В Коми полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Коми

В Сосногорском районе сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полицейские обратили внимание на ВАЗ, который ехал по автодороге Керки – Дутово. Остановиться водитель отказался и попытался скрыться. При этом нарушитель создавал опасность на дороге. Включив спецсигналы, правоохранители отправились за ним. ВАЗ продолжал ехать на большой скорости.

Тогда сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. Они сделали один предупредительный выстрел и несколько раз попали по колесам. Тогда машина остановилась. За рулем находился 32-летний житель поселка Нижний Одес. Освидетельствование показало, что водитель пьян. Ранее его уже лишили прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Кроме того, водитель был судим за пьяную езду.

На мужчину составили ряд административных протоколов. Нарушителя арестовали на пять суток. Машину поместили на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело об управлении авто в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель пытался скрыться от полиции и въехал в сугроб

На него завели уголовное дело (подробности)