В Коми объявили поиски пропавшей после инсульта местной жительницы

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В Коми начались поиски пропавшей 69-летний жительницы Усинска. информация об исчезновении Валентины Овсянниковой появилась в социальных сетях 17 июля. Сообщается, что она вышла из дома 12 июля и исчезла.

В сообщении отмечается, что на момент пропажи Валентина была в голубой ветровке. В качестве особых примет выделено, что она медленно передвигается после инсульта и может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы что-то знаете о пропавшей или видели ее, сообщите, пожалуйста в полицию по номеру 5-44-57. Также доступен для сведений номер волонтеров +7 963 557 01 54.

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