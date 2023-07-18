Жителю Коми назначили исправительные работы за истязание детей и супруги

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В Ижемском районном суде признали виновным в нанесении побоев 34-летнего местного жителя села Усть-Цильма. Мужчину привлекли к ответственности за бытовое насилие над супругой. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, фигуранта уголовного дела уже привлекали за истязание двоих несовершеннолетних детей. Уже после, 1 апреля 2023 года, он во время посиделок напал на супругу и своего знакомого.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд отменил условное наказание по ранее вынесенному приговору и назначил ему три года и два месяца принудительных работ в исправительном центре с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

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