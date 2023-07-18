Жительница Коми получила 25 тысяч рублей за фиктивный брак с иностранцем

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После проверки прокуратуры Воркуты было установлено, что между местной жительницей и гражданином Азербайджана был заключен фиктивный брак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, в 2018 году к женщине обратился ее работодатель, предложив за вознаграждение в размере 25 тыс. руб. выйти замуж за его брата, чтобы тот мог получить разрешение на проживание в России.

Женщина согласилась на предложение, не проживая со своим супругом ни до, ни после. В прокуратуре напомнили, что Семейный кодекс РФ предусматривает, что брак является недействительным, если его заключили без намерения создать семью. Суд удовлетворил требования прокуроров, подтвердив незаконность регистрации.

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