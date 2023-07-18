Вахтовик из Коми взыскал более 2,5 млн рублей за травму на работе

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Житель Печоры обратился в суд за компенсацией к работодателю после падения с высоты семи метров. С мужчиной произошел несчастный случай прямо во время выполнения его служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
По предоставленным данным, истец работал вахтовым методом в качестве помощника бурильщика нефтяных и газовых скважин. ЧП произошло в октябре 2022 года, когда он упал, получив закрытые и открытые переломы, а также ушиб легких. Результаты расследования показали, что это был несчастный случай на производстве.
Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей, а также утраченный заработок в размере более 560 тыс. руб.
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