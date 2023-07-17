В Коми осужденную за убийство заставили заплатить 450 тысяч рублей

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В Коми судебный пристав взыскал с осужденной за убийство 450 тысяч рублей в пользу матери погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Трагедия произошла в Вуктыле. Мужчина и женщина выпивали в одной из квартир. В какой-то момент между ними возник конфликт. Женщина ударила мужчину ножом, превысив пределы допустимой самообороны. В результате пострадавший скончался. Суд назначил женщине условный срок. Кроме того, с нее взыскали 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пристав арестовал одну из квартир осужденной и передал на торги. Однако покупать эту недвижимость никто не захотел. Вторые торги закончились тем же. Далее были обращены взыскания на счета осужденной и зарплату. Женщина погасила долг не вовремя, поэтому ей придется выплатить 7% от взысканной суммы в качестве исполнительского сбора.

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