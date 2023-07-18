Горнорабочий из Коми доверился лжеброкерам и лишился более 760 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

Очередной жертвой лжеброкеров стал шахтер из Воркуты. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказал сам пострадавший в отделении полиции, на просторах интернета он увидел рекламу с предложением заработать на инвестициях. Мужчина оставил заявку и через некоторое время с ним связался брокер, который оказывал ему консультацию.

Вокрутинец завел личный кабинет и стал переводить деньги на счет, думая, что инвестирует в ценные бумаги. Легенда мошенников подкреплялась тем, что мужчина видел, как меняется баланс его электронного кошелька в большую сторону. За месяц житель Заполярья перевел более 760 тысяч рублей.

- По прошествии времени воркутинец начал подозревать, что его обманывают. Вывести заработанное он не смог, при этом брокеры перестали выходить на связь, - заключили в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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