193 жительницы Коми родили пятого и последующего ребенка в 2022 году

Фото: архив "КП"

В Коми почти 200 жительниц республики отважились родить пятого и последующего ребенка. Об этом рассказали в Комистате.

По информации аналитиков, в 2022 году на свет появились 6 390 человек, что на 825 младенцев меньше, чем было в прошлом году. Отмечается, что треть родившихся были первенцами, вторыми были для своих родителей 35% родившихся детей, третьими - 22%, четвертыми - 7%.

- Пятого и последующего ребенка отважились родить 193 женщины, - говорится в статистических данных.

Четверть рожениц стали мамами в возрасте 25-29 лет, а 29% - в 30-34 года.

Вместе с тем, 31% новорожденных появились на свет вне брака.

Также по информации Комистата, в регионе за минувший год родились 69 двойни и одна тройня.

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