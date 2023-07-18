Ухтинка крушила авто, оскорбила трех полицейских и одному из них угрожала

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ухте 33-летнюю местную жительницу признали в том, что она умышленно повредила чужой автомобиль, публично оскорбила троих полицейских, а одному из них угрожала применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В августе прошлого года ухтинка выпивала со знакомыми. Женщина попросила одного из собутыльников отвезти домой свою подругу, живущую в соседнем дворе. Жительница Коми получила отказ. Тогда она подошла к авто молодого человека. Злоумышленница начала пинать ногами машину и бить ее сумкой. В итоге женщина повредила боковую часть авто.

Фигурантка не являлась по повесткам к следователю. В октябре к ней прибыли полицейские. Женщина оскорбила троих правоохранителей, а одному из них угрожала применением насилия.

Жительницу Коми приговорили к одному году и шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Ее также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, горожанка должна заплатить 47 818 рублей в качестве компенсации ущерба. Имущество ухтинки арестовано.

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