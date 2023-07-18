Завтра село Выльгорт и Сыктывкар останутся без воды

Фото: Pixabay.

Завтра, 19 июля, село Выльгорт и Сыктывкар останутся без воды из-за проведения ремонтных работ на водопроводных сетях и насосных станциях. Отключение воды запланировано с 8:00 19 июля до 8:00 20 июля.

Как сообщает Сыктывкарский водоканал, мкр. Орбита от улицы Печорской, Нижний и Верхний Чов будут обеспечены ХВС с пониженным давлением.

Также не будет горячей воды.

На период отключения 19 июля с 9.00 ч. до 21.00 будет организован подвоз холодной воды:

1. Пересечение ул.Красных Партизан - Октябрьский пр-т 2. Пересечение Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая ("Универсам" - стоянка) 3. ул.Коммунистическая, д.67 (гостиница "Сыктывкар" на тротуаре) 4. ул.Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом 5. ул. Свободы, 25 – "Центр занятости населения города" 6. Пересечение ул.Школьная – ул. Почтовая (перед магазином "Оливье") 7. ул.Зои Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина) 8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки 9. ул. Панева, 10 10. ул. 65 лет Победы, 14/1

Выльгорт: 1. Центральная площадь 2. ул. Советская, д.70 3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80 4. ул. Тимирязева, д. 36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в битумной луже едва не погибли три собаки (подробнее)