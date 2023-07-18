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НовостиОбщество18 июля 2023 8:50

Названы основные причины смерти населения Коми

Данные привел Комистат
Источник:kp.ru
Фото: Александра Савинова.

Фото: Александра Савинова.

Каждый год в Республике Коми мужчина умирает на 6% больше, чем женщин - 53% и 47% соответственно. Данные демографической ситуации за прошлый год опубликовал Комистат.

Главные причины смерти населения в регионе - новообразования, отравления, заболевания органов кровообращения, несчастные случаи и травмы - на их долю приходится 71% всех смертей.

Среди трудоспособного населения Республики Коми в основном смерть наступает из-за болезни системы кровообращения (31%,) и внешних причин (23%). В группе внешних причин преобладали отравления алкоголем, убийства, травмы в ДТП и самоубийства, что составило 46% умерших от всех внешних причин смерти.

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