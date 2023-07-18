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НовостиОбщество18 июля 2023 10:20

В Коми продавали фальсифицированные сыр и сливочное масло

Выявленные партии изъяли из оборота
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

За шесть месяцев текущего года эксперты Роспотребнадзора провели около 300 проб молочной продукции и выявили два факта фальсификации продукции.

Несоответствие жирно-кислотного состава продукта, что свидетельствовало о наличии в составе растительных масел, было выявлено в следующей продукции: сыр полутвердый «Голландский» с массовой доля жира 45% от ОАО «Бугульминский молочный комбинат» и масло сладко-сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% от ООО «Уральский маслозавод».

Выявленные партии изъяли из оборота.

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