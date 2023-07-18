Исполняющим обязанности мэра Воркуты назначен Александр Камкин

Фото из личного архива Александра Камкина

Кресло мэра Воркуты занял Александр Камкин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На этом посту он сменил Ярослава Шапошникова, который подписал контракт с Минобороны. Он заявил, что намерен отправиться служить в зону СВО.

- Председатель Совета Воркуты Олег Павленко подписал решение о назначении временно исполняющим обязанности главы городского округа Воркута - руководителя администрации Воркуты Александра Камкина, - говорится в сообщении.

Уточняется, что контракт с Камкиным заключен на время действия контракта Шапошникова.

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