Учитель из Коми поборется за звание «Учитель года России – 2023»

Фото: Министерство образования и науки Республики Коми.

Учитель физики и информатики Пижемской СОШ Антон Михеев будет представлять республику на федеральном, финальном уровне конкурса «Учитель года России – 2023». Вместе с другими 89 финалистами он примет участие в финале состязания, который будет проходить с 20 сентября по 5 октября в Московской области.

Всего будет три тура. Пятого октября 2023 года, в Международный день учителя, будет названо имя победителя.

Узнать больше про Антона Михеева из Коми и посмотреть его видеовизитку можно по ссылке.

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