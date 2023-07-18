В Сыктывкаре завершились поиски троих пропавших детей

Фото: архив "КП"

В сыктывкарском местечке Тыла-ю велись поиски троих детей. Об их пропаже сообщили обеспокоенные родители, которые не дождались их домой.

По информации "Спас-Коми", две девочки и мальчик отдыхали на дачах в СНТ "Мелиоратор". Они ушли гулять и совсем забыли про время. Родители, не дождавшись их домой, позвонили спасателям, так как на улице уже была ночь.

Пока спасатели добирались на место, дети самостоятельно пришли обратно. Помощь не понадобилась.

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