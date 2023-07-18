Гулявшего с ножом по улицам Ухты жителя Коми отправили на принудительное лечение

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В Ухте 24-летний молодой человек отправлен на принудительное лечение. Такое решение принял мировой судья Университетского судебного участка, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, зимой этого года ухтинец, будучи пьяным, разгуливал по городу с ножом. В какой-то момент он напал на прохожего около продуктового магазина. К счастью, лезвие ножа лишь порвало куртку и не причинило вреда ошарашенному ухтинцу.

Оказалось, что нападавший страдает от психического заболевания.

- Судья, с учетом имеющегося заболевания и общественной опасности совершенного преступления, применил в отношении молодого человека принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа, - уточнили в прокуратуре.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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