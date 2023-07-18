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НовостиОбщество18 июля 2023 11:47

В Коми отремонтируют более 50 километров школьных маршрутов

Работы запланированы на 2023 год
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

До конца 2023 года в Коми планируют отремонтировать более 50 километров дорог, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

В настоящее время в регионе действуют 250 школьных маршрутов. 27 из них не рекомендованы Госавтоинспекцией. На 14 маршрутах собираются ремонтировать дороги. На половине из них работы проведут уже в этом году. Общая протяженность этих участков составляет 32,5 километра. Их планируют отремонтировать в шести муниципалитетах. Уточняется, что речь идет о региональных дорогах. Кроме того, отремонтируют еще около 20 километров школьных маршрутов, которые проходят по дорогам местного значения.

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