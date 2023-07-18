Роспотребнадзор из-за нарушений закрыл плавательный бассейн в Сыктывкаре

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми приостановил деятельность плавательного бассейна в Спортивном центре «Скала» в Сыктывкаре. По информации пресс-службы Сыктывкарского городского суда, решение принято после проверки в заведении.

Уточняется, что проверка прошла 11 июля. По ее итогам выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

Так, в самом бассейне обнаружены механические повреждения облицовки, что не позволяет тщательно проводить дезинфекцию. Кроме того, выявили произрастающие водоросли.

Облицовка имеет выраженный зеленый цвет, что говорит о ненадлежащей обработке воды, что также подтвердил и анализ микробиологических показателей - тест выявил наличие Staphylococcus aureus. Суд принял решение приостановить деятельность бассейна на срок до 60 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Завтра село Выльгорт и Сыктывкар останутся без воды (подробнее)