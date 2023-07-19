Сотрудники Росгвардии задержали в Коми мужчину с ножом и кабелем в руке

Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Ухте задержали 57-летнего местного жителя, который пытался похитить силовой кабель. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, ЧП произошло в ночное время суток. С одного из охраняемых частных гаражей пропал сигнал, после чего сотрудники структуры выехали на место случившегося.

Прибыв, они обнаружили мужчину, у которого в руках был нож и силовой кабель. Вскоре удалось установить, что подозреваемый совершил аналогичное хищение в том же гаражном массиве.

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