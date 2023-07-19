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НовостиОбщество19 июля 2023 6:15

В 2023 году в Коми построят 22 ФАПа

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Коми в 2023 году получила разрешение на строительство двух новых ФАПов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. По предоставленным данным, речь идет о ФАПах в поселках Большелуг и Визябож Корткеросского района. Кроме того, еще один уже построен в селе Брыкаланск Ижемского района.

По словам председателя правительства Коми Ларисы Карачевой, всего в 2023 году возводятся 22 модульных фельдшерско-акушерских пункта и две амбулатории.

Она отметила, что модули оснащены медицинской техникой, мебелью и инструментами.

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