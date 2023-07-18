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НовостиОбщество18 июля 2023 13:49

В Сыктывкаре простились с погибшим во время СВО Алексеем Бадаевым

Мужчина был ветераном боевых действий
Источник:kp.ru
Фото пресс-службы главы Коми

Фото пресс-службы главы Коми

В Сыктывкаре похоронили погибшего во время выполнения боевых задач в зоне СВО Алексея Бадаева. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Известно, что мужчина имел за плечами большой военный опыт. В прошлом Бадаев служил в горячих точках сапером-разведчиком, был ветераном боевых действий. Уроженец Объячево погиб 25 июня 2023 года.

Глава региона Владимир Уйба принес свои соболезнования семье.

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