Выпускницу из Коми оштрафовали на 3 тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ижемском районе 18-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности за использование шпаргалки во время сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ученица 11-го класса сдавала ЕГЭ по математике. При этом школьница использовала шпаргалку. Из-за этого ее удалили с экзамена. Было заведено административное дело. Выпускница признала свою вину. Жительницу Коми оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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