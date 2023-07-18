Жителей Коми предупреждают о мошенничестве по схеме «родственник в беде»

Фото: Даниил ОПАРИН

Жителей Коми предупреждают о продолжающихся фактах мошенничеств по схеме «родственник в беде». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Людям звонят мошенники и заявляют, что кто-то из их родственников совершил преступление или устроил ДТП с пострадавшими. Далее у потерпевших требуют деньги за то, чтобы эти люди избежали уголовной ответственности. После этого деньги забирают курьеры. Обычно жертвами таких преступлений становятся пожилые люди.

– Полиция в очередной раз призывает граждан быть осторожными и напоминает: если неизвестные звонят вам по телефону и сообщают, что у вашего родственника, знакомого неприятности, и ему срочно необходимо передать деньги, не верьте – это мошенники! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям. Свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию, позвонив по телефону 02, с мобильного – 102, – отметили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми задержали курьера мошенников, забравшего у женщин 1,3 млн рублей

Потерпевшими стали шесть человек (подробности)