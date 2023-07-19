В Коми соцработницы украли у пожилого дедушки 3 млн рублей

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В Воркуте три работницы социальной службы подозреваются в краже 3 млн рублей у 83-летнего пенсионера. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в содеянном они признались.

Все произошло в январе 2023 года. Подозреваемые оказывали пенсионеру помощь по дому и узнали, что он хранит под матрасом 3 млн рублей. Женщины решились на преступление, похитили деньги и поделили их между собой.

Во время обысков оперативники обнаружили дома у двух подозреваемых краденные денежные средства в сумме 2,6 млн рублей. Третья успела потратить деньги на личные нужды.

На женщин завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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