В Коми из-за гроз загорелось больше шести гектар леса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 18 июля, в Корткеросском районе Коми из-за гроз возник лесной пожар площадью 6,3 гектара. Об этом свидетельствуют данные ИАС «Лесные пожары 2.0».

Пожар произошел в 15 километрах от поселка Нюмыд. Возгорание обнаружили в 15.10 во время проведения лесоавиационных работ. Причиной пожара стали грозы. Площадь, охваченная огнем, составила 6,3 гектара. Пламя начали тушить в 17.20. По состоянию на среду, 19 июля, тушение пожара продолжается. К ликвидации возгорания привлекли парашютно-пожарные и десантные пожарные команды.

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Оперативные данные предоставили в Минприроды региона (подробности)