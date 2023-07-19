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НовостиОбщество19 июля 2023 9:19

В Коми суд оштрафовал девушку, которая написала заявление о мошенничестве

Она взяла микрозайм и не вернула его
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 29-летнюю ухтинку за ложный донос.

В ноябре прошлого года девушка оформила микрозайм на 13 тысяч рублей и не вернула его. Представители МФО обратились в полицию.

Во время дачи объяснений ухтинка заявила, что микрозайм не оформляла, а договор был подписан неизвестными, которые получили доступ к ее данным. Она записала заявление в полицию.

Через некоторое время ухтинка призналась, что действительно оформила микрозайм и потратила деньги, а скрыла правду, потому что испугалась. Она принесла извинения полиции и вернула сумму займа МФО.

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