Глава Коми рассказал о новых видах поддержки участников СВО и их семей

Фото: Владимир Уйба.

На сегодняшний день в Республике Коми активно расширяют меры поддержки участников СВО и их семей.

Владимир Уйба рассказал, что с 22 июля 2023 года участники СВО вместе с членами семей могут получить компенсацию стоимости путевки на санаторное лечение до 55 тысяч рублей. Чтобы получить именной сертификат, необходимо обратиться в центр соцзащиты.

Также участники СВО могут получить до 20 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на проезд к месту санаторного лечения и обратно. Данная мера поддержки предоставляется однократно, а чтобы ее получить, необходимо обратиться в соцзащиту до 25 декабря.

Еще в июле текущего года была введена единовременная выплата на покупку твердого топлива. Выплату можно получить один раз в год (3625 руб. – в южной природно-климатической зоне региона, 4332 рубля – в северной).

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