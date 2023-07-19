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НовостиОбщество19 июля 2023 10:19

В Коми при падении в автобусе пострадала пассажирка

Она получила множество травм
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Ухты.

Фото: ГИБДД Ухты.

Вчера, 18 июля, в Ухте женщина-пассажир получила травмы при падении автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

Все произошло около дома №31/9 по проспекту Ленина. 41-летний водитель автобуса применил экстренное торможение, в результате чего упала пассажирка.

57-летняя женщина получила закрытую ЧТМ, сотрясение мозга, ссадины правой кисти и переносицы. Ей потребовалась госпитализация.

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