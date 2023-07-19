Из-за ревности жительница Коми напала на женщину

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Жительница поселка Паспом Усть-Куломского района Коми на почве ревности к своему мужу несколько раз ударила соперницу ногой в грудь. Суд приговорил ее к 1 году ограничения свободы.

В пресс-службе судов Коми рассказали, что случай произошел в октябре прошлого года. В момент нападения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшей был причинен вред здоровью средний тяжести. Врачи диагностировали у нее закрытую тупую травму грудной клетки, перелом 10-го ребра без значительного смещения.

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