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НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:49

Из-за ревности жительница Коми напала на женщину

Суд вынес приговор
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Жительница поселка Паспом Усть-Куломского района Коми на почве ревности к своему мужу несколько раз ударила соперницу ногой в грудь. Суд приговорил ее к 1 году ограничения свободы.

В пресс-службе судов Коми рассказали, что случай произошел в октябре прошлого года. В момент нападения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшей был причинен вред здоровью средний тяжести. Врачи диагностировали у нее закрытую тупую травму грудной клетки, перелом 10-го ребра без значительного смещения.

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