В одной из деревень Коми снят карантин по анемии лошадей

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С деревни Чаркабож в Ижемском районе Коми снят карантин по анемии лошадей. Приказ был подписан вчера, 18 июля, министром сельского хозяйства и потребительского рынка РК Ильдаром Андарьяновым.

20 апреля Минсельхоз Коми проинформировал население деревни об установлении карантина по анемии лошадей в личных подсобных хозяйствах.

На период карантина в деревне Чаркабож было запрещено вывозить продукты убоя, вывозить и ввозить восприимчивых животных, проводить сельхозярмарки, выставки, торги и другие общественные мероприятия, связанные со скоплением животных.

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