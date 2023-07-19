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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:37

Мошенники украли у жительницы Коми 32 тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники украли у 81-летней жительницы Койгородского района 32 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и пообещал компенсацию в размере 495 тысяч рублей за ранее купленные некачественные лекарства. Однако собеседник заявил, что для получения денег нужно оплатить страховку. Женщина перевела 32 тысяч рублей, но компенсации так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Возбуждено уголовное дело (подробности)