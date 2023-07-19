Север Коми накроет геомагнитный шторм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми ожидается геомагнитный шторм. Буря произойдет из-за вспышек на Солнце, которые были зафиксированы 18 июля. Известно, что им присвоен класс М5.7.

По словам ученых, выброс корональных масс не был направлен в сторону Земли, но поток протонов высоких энергий привёл к тому, что на планете разыгралась радиационная буря. Такая в последней раз была в 2017 году, говорят они.

Известно, что 6-балльный магнитный шторм ожидается в Воркуте, в Сыктывкаре он будет 4-балльным. Также буре будут подвержены Инта, Ижма, Печора, Усинск и Усть-Цильма.

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