Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 12:21

Север Коми накроет геомагнитный шторм

На Солнце произошла мощная вспышка
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми ожидается геомагнитный шторм. Буря произойдет из-за вспышек на Солнце, которые были зафиксированы 18 июля. Известно, что им присвоен класс М5.7.

По словам ученых, выброс корональных масс не был направлен в сторону Земли, но поток протонов высоких энергий привёл к тому, что на планете разыгралась радиационная буря. Такая в последней раз была в 2017 году, говорят они.

Известно, что 6-балльный магнитный шторм ожидается в Воркуте, в Сыктывкаре он будет 4-балльным. Также буре будут подвержены Инта, Ижма, Печора, Усинск и Усть-Цильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макушка лета: в столице Коми горожане отпраздновали середину самого тёплого времени года фестивалем (подробности)