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НовостиДом. Семья19 июля 2023 12:49

В Ухте зоозащитники отмыли от битума пострадавших собак

Животных успели спасти
Источник:kp.ru
Фото благотворительный фонд "Добрый город"

Фото благотворительный фонд "Добрый город"

В Ухте три собаки застряли в луже с битумом и чуть не погибли. Спасти несчастных животных успели сотрудники «Спас-Коми», а отмыли от вязкого вещества собак волонтеры «Доброго города». Они поделились фото животных в социальных сетях.

Известно, что битумная лужа образовалась после стройки. Собаки угодили в нее случайно и провели в ней два дня.

Волонтеры бросили клич в интернете с просьбой помочь приобрести все необходимое для того, чтобы отмыть животных, и местные жители с охотой отозвались на него. В тот же день ухтинцы собрали необходимую сумму и сумели спасти собак.

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