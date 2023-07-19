Опасные природные явления обрушатся на Коми

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. По сообщению МЧС республики, на юго-востоке региона ожидаются опасные природные явления.

- В ближайшее время с сохранением до 22 часов 19 июля в юго-восточных районах ожидаются грозы, местами ливень (15 мм и более), град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, - говорится в экстренном сообщении ведомства.

Уточняется, что наиболее опасная ситуация будет в Койгородском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах. Местных жителей просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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