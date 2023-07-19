Житель Коми из ревности убил 47-летнего мужчину

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В Воркуте трагически оборвалась жизнь 47-летнего мужчины. Жителя Заполярья убил супруг его знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Как следует из материала уголовного дела, между мужчинами возник конфликт на улице Лермонтова. Слово за слово и ссора переросла в поножовщину: 39-летний воркутинец вонзил два раза острый нож в шею и голову оппонента.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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