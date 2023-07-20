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НовостиОбщество20 июля 2023 4:48

В Коми больше трех лет ищут 13-летнего мальчика

Он пропал без вести на пляже
Источник:kp.ru
Фото: «Лиза Алерт Коми».

Фото: «Лиза Алерт Коми».

В селе Корткерос на реке Вычегда больше трех лет назад пропал без вести 13-летний Денис Арафаилов. 7 июля 2020 года он купался на Корткеросском пляже, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: короткие волосы, телосложение худощавое, рост 145 см. В день исчезновения на нем были плавки черного цвета с синими полосками.

Номер телефона для связи с волонтерами отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700 54 52.

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