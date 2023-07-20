В Коми автоинспекторы пресекли опасную езду нетрезвого 70-летнего мужчины

Фото: Скриншот видео МВД по РК.

В Усинске сотрудники ДПС пресекли опасную езду 70-летнего водителя автомобиля Chevrolet Niva, севшего во второй раз пьяным за руль. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Инспекторы ГИБДД заметили на одной из улиц Усинска автомобиль, манера вождения которого вызвала подозрение. В ходе проверки выяснилось, что водитель внедорожника находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2019 году пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительского удостоверения на два года.

На мужчину завели уголовное дело и составили ряд административных материалов. Транспортное средство поместили на спецстоянку.

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