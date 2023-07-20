В одном из районов Коми потушили лесной пожар

Фото: Коми лесопожарный центр.

В Корткеросском районе Республики Коми пожарные ликвидировали лесной пожар. Его площадь составила 6,5 га. Согласно данным ИАС «Лесные пожары 2.0», на полную ликвидацию пожара потребовалось свыше 20 часов.

Низовой пожар был обнаружен 18 июля в 15:10 в 15 километрах от поселка Нюмыд в ходе лесоавиационных работ. Причиной возникновения пожара послужили грозы.

Ликвидировать пожар удалось спустя почти сутки - 19 июля в 15:00. Он стал четвертым за неделю.

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